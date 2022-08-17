В результате обстрела вражеского командного пункта подтверждена ликвидация 15 противников.

В захваченной боевиками "ДНР" Макеевке Донецкой области в середине августа защитники Украины успешно обстреляли командный пункт армии России.

Общие потери противника составляют 70 человек, подтверждены 15 погибших, сообщает "24 канал", ссылаясь на источники в украинских спецслужбах.

По его данным, ликвидированы полковник и два майора Федеральной службы безопасности России.

"Среди погибших есть представители высшего офицерского состава оккупационной армии, которые "задвухсотились" (были уничтожены - Ред.) вместе с личной охраной. Состояние многих раненых медики оценивают как тяжелое. Некоторых офицеров собираются эвакуировать в Россию, но они нетранспортабельны", - отмечается в материале.

Журналисты узнали, что раненых пособников оккупанты развозили в больницы Макеевки и Донецка, а там нет аппаратов и медикаментов, которые необходимы для спасения тяжелораненых.

Напомним, российские войска весной 2014 года вторглись на часть Донецкой области и поддержали боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Макеевка оказалась под контролем противника.

Рано утром 24 февраля РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Украинские воины дают достойный отпор противнику.

В конце июля стало известно, что в Макеевке был уничтожен вражеский боекомплект.

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