Украинские военные поразили вражеский пункт управления, район сосредоточения ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста.

На юге Вооруженные силы Украины за ночь ликвидировали почти 30 оккупантов, уничтожили 4 танка и боевую машину десанта.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения за ночь поразили пункт управления, район сосредоточение вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста – в Дарьевке и Херсоне. Подтвержденные потери врага составляют 29 рашистов, 4 танка и боевая машина десанта", - рассказал Назаров. Видео дня

По его словам, подразделения Сил обороны продолжают позиционные бои, улучшая свое положение, не допуская продвижения врага.

Пытаясь обнаружить уязвимые места позиций ВСУ, враг активизировал воздушную разведку.

"Но нашими подразделениями точно заземлены 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Криворожском районах", - отметил Назаров.

Он добавил, что в течение ночи враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевской области. Крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены из самолетов по открытым поверхностям. В результате попадания загорелись поля, люди не пострадали.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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