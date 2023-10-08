Также уничтожено почти 60 российских танков, броневиков и артиллерийских систем.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 282 тыс. 280 своих военных, из которых 580 ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме того, в течение суток ВСУ уничтожили еще 21 российский танк (всего 4821), 21 боевую бронированную машину (9123), 17 артиллерийских систем (6705), одно средство противовоздушной обороны (542), пять беспилотников оперативно-тактического уровня (5190), 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9111), а также три единицы специальной техники (959).

Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных российских реактивных систем залпового огня - 808, самолетов - 315, вертолетов - 316, крылатых ракет - 1530, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 20.

Видео дня

Война в Украине: новости

За сутки украинская авиация восемь раз ударила по районам скопления личного состава россиян, их вооружения и военной техники. Также было нанесено пять ударов по зенитно-ракетным комплексам врага и уничтожено 4 их беспилотника.

Кроме того, украинские ракетчики поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: