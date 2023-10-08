Украинская авиация 8 раз ударила по скоплению россиян и их вооружению.

За сутки украинские военные нанесли несколько успешных ударов по позициям россиян. В частности, удалось уничтожить вражеские беспилотники, артиллерию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам россиян. Также украинские защитники уничтожили четыре беспилотника оперативно тактического уровня.

Кроме того, украинские ракетчики поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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В то же время, за прошедшие сутки кремлевские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Рядовое Харьковской области.

Всего россияне нанесли 8 ракетных и 34 авиационных удара, а также совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Разрушениям и повреждениям подверглись зернохранилище припортовой инфраструктуры, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

По данным Генштаба, за сутки авиационных и артиллерийских обстрелов подверглись более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Война в Украине: новости

Вчера на Запорожском направлении украинские военные ликвидировали очередную российскую огнеметную систему "Солнцепек", которая является "гордостью" российского военно-промышленного комплекса. По этой позиции россиян ВСУ метко ударили с HIMARS.

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