Враг наносит удары по мирному населению, перемещает силы и средства между позициями.

На одном из направлений украинские военные ликвидировали четыре десятка захватчиков и вражескую технику.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, оперативная обстановка в зоне ответственности этих подразделений ВСУ остается стабильно напряженной. В действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

"Продолжается перемещение сил и средств между их позициями. Продолжается контрбатарейная борьба", - рассказали военные.

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За минувшие сутки украинскими защитниками на юге ликвидировано 40 оккупантов. Уничтожены две пушки, девять единиц авто-бронетехники и три лодки противника.

Отмечается, что в течение суток враг совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов, среди которых Херсон, Широкая Балка и Антоновка.

"В результате обстрелов ранены гражданские, повреждены пятиэтажный дом и пять частных домов", - говорится в сообщении.

Также в населенном пункте Высокополье Бериславского района гражданский получил ранения в результате разбора и подрыва неопределенного взрывного устройства на территории собственного домовладения.

Кроме того, стало известно, что корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 11 кораблей: 10 - в Черном море и один - в Азовском. На боевом дежурстве находится надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр".

Потери россиян в Украине

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 610 российских захватчиков, общее количество ликвидированных оккупантов превысило 281 тыс. В войне, которую Кремль начал против Украины в феврале 2022 года, противник потерял: 4800 танков (23 за сутки), 9102 боевых бронированных машин (20), 6688 артиллерийских систем (22), примерно 810 реактивных систем залпового огня (2 за сутки), более 540 средств ПВО (1 за сутки), 5185 беспилотников оперативно-тактического уровня (почти 30 за сутки), более 9 тыс. единиц автомобильной техники и автоцистерн (58), 315 самолетов, 316 вертолетов, 1530 крылатых ракет, 20 кораблей за катеров, подводная лодка и тому подобное.

Армия РФ активизировалась на одном из направлений, противник готовит наступление. В частности уничтожены четыре моста через реку Оскол. По мнению эксперта, цель врага - разрушить логистику Сил обороны Украины, выйти на левый берег реки и захватить часть Купянска.

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