Украинские воины попали во вражеские артиллерийские подразделения, которые находились на огневых позициях.

Украинские подразделения артиллерии и ракетных войск за сутки поразили три района сосредоточения личного состава российских захватчиков и две станции радиоэлектронной борьбы.

Поражены также четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, вражеский пункт управления и еще два важных объекта противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу, 16 июня, в своей вечерней сводке.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня", - отметили в Генштабе.

Ситуация на фронтах в Украине - сегодня это стоит знать

Утром 16 июня Генштаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток пытался наступать на Бахмутском, Шахтерском и Лиманском направлениях, но потерпел неудачу.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, противник перебрасывает свои наиболее боеспособные части на Бахмутское направление.

Позже Государственная пограничная служба Украины показала, как на этом направлении ликвидировали "свежих" противников. По данным ГПСУ, Россия потеряла еще восемь прихвостней.

Стоит отметить, что общие потери россиян в Украине на сегодня составляют примерно 218 тыс. 500 оккупантов. Кроме того, ликвидировано, в частности, 3 357 вражеских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: