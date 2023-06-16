За сутки было уничтожено, в частности, 24 вражеских беспилотника, 19 артсистем и 16 боевых бронированных машин.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 16 июня, отминусовали еще почти 600 российских оккупантов.

Как говорится в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 218 тыс. 500 (+590 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 3 тыс. 965 (+10) единиц, боевых бронированных машин ‒ 7 тыс. 683 (+16), артиллерийских систем – 3 тыс. 812 (+19), реактивных систем залпового огня – 606 (+2).

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Кроме того, вражеских средств противовоздушной обороны было уничтожено 364, самолетов – 314, вертолетов – 301, беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 тыс. 357 (+24), крылатых ракет ‒ 1199.

Также кораблей/катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн – 6 тыс. 519 (+13), специальной техники ‒ 519.

В Генштабе отметили, что данные еще уточняются.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Были уничтожены десятки БПЛА. При этом подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники врага, три склада боеприпасов и семь его артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Также сообщалось, что ночью оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине - задействовали два иранских ударных беспилотника типа"Shahed". Оба дрона были уничтожены противовоздушной обороной.

По данным Генштаба, российские оккупанты в течение суток пытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях, но потерпели неудачу.

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