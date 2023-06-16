Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на отдельных направлениях, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление.

Российские оккупанты перемещают наиболее боеспособные части на Бахмутское направление.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Обстановка в полосе ответственности восточной группировки войск остается напряженной. Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, сочетая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - заявил он.

Вместе с тем, по словам командующего, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

"Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы нуждаются в периодической корректировке и уточнении. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", - добавил Сырский.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, за прошедшие сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

В Институте изучения войны сделали предположение, что украинское контрнаступление может быть затруднено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ.

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