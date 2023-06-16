Российские оккупанты перемещают наиболее боеспособные части на Бахмутское направление.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
"Обстановка в полосе ответственности восточной группировки войск остается напряженной. Несмотря на наступление наших войск на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, сочетая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск", - заявил он.
Вместе с тем, по словам командующего, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.
"Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление. Поэтому понятно, что наши планы нуждаются в периодической корректировке и уточнении. Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", - добавил Сырский.
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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, за прошедшие сутки там произошло более 30 боевых столкновений.
В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
В Институте изучения войны сделали предположение, что украинское контрнаступление может быть затруднено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ.