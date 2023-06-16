Противников уничтожали из минометов и гранатометов, отметили в ГПСУ.

Украинские воины на Бахмутском направлении быстро ликвидировали новоприбывших российских захватчиков.

Врагов минусовали из гранатометов и минометов, говорится в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. По ее данным, уничтожено восемь противников, а шесть - получили ранения.

"Аэроразведка ГПСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника. Огонь минометов и гранатометов ответил новоприбывшим: "Добро пожаловать!". Вот так гостеприимство охранников границы обезвредило 14 оккупантов...", - подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине на 16 июня составляют примерно 218 тыс. 500 оккупантов.

Ситуация на Бахмутском направлении - сейчас это стоит знать

Украинские воины в мае начали освобождать от оккупантов территории, которые находятся возле города Бахмут. Удалось деоккупать немало украинской земли, враг понес серьезные потери. 15 июня стало известно, что защитники Украины в течение последней недели освободили в Донецкой и Запорожской областях семь населенных пунктов.

16 числа командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский говорил, что РФ перебрасывает на Бахмутское направление наиболее боеспособные части.

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