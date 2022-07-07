Подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники.

Украинские подразделения спецназначения выполнили задачу по зачистке острова Змеиный (Одесская обл.).

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Подразделения спецназначения выполнили задачу по зачистке острова Змеиный. Подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, выявлено брошенную амуницию и сплошные руины, как привычный след "русского мира", - сказано в сообщении.

Отмечается, что как символ победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в ОК " Юг " проинформировали, что на освобожденный от российской оккупации остров Змеиный доставлен украинский флаг. Сегодня, 7 июля, стало известно, что на флаге Украины, установленном на острове, есть послание русскому военному кораблю.

Вас также могут заинтересовать новости: