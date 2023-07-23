Украинские воины, в частности, поразили десятки единиц вражеского вооружения, отметили в Генштабе.

Потери врага в Украине за прошедшие сутки ощутимо увеличились - украинские артиллеристы и ракетчики поразили российский зенитно-ракетный комплекс, 21 артиллерийское средство, которое находилось на огневых позициях, а также еще одну важную цель противника.

Украинская авиация за сутки 12 раз била по сосредоточению военной техники, вооружения и живой силы противника, сообщил в воскресенье утром, 23 июля, Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, наши защитники ликвидировали четыре беспилотника-шпиона противника оперативно-тактического уровня.

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Генштаб Вооруженных сил Украины вечером 22 июля сообщил, что российские захватчики сосредоточили свои главные усилия на Марьинском, Авдеевском, Лиманском, Бахмутском и Бахмутском направлениях. Там в течение суток было около 30 боев.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины контрнаступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях и, в частности, закрепляются на тех рубежах, которых уже достигли.

Противник несет серьезные потери на нашей земле. Общие потери врага на 22 июля 2023 года составляют примерно 241 330 захватчиков. В частности, уже уничтожено 448 средств противовоздушной обороны россиян, 4 629 артиллерийских систем и 3 944 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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