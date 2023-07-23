Это приводит к снижению возможности логистики и контрбатарейной обороны россиян.

Кампания Вооруженных сил Украины по "перехвату" российских военных объектов в тылу снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны россиян, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что это способствует "асимметричному градиенту истощения в пользу Украины".

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила 22 июля, что атаки украинских войск на скопления российских боеприпасов в глубоком тылу создают проблемы с материально-техническим обеспечением российских военных. Гуменюк отметила, что эта тенденция находит отражение в уменьшении обстрелов со стороны России в Херсонской области, что свидетельствует о том, что российские силы испытывают в этом районе "снарядный голод".

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Командующий украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский 13 июля сравнил контрнаступление Украины с боксом и заявил, что Украина намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя, поскольку Украина может эффективно победить российские войска с большого расстояния.

Эти заявления … говорят о том, что украинские военные успешно проводят эту кампанию по перехвату. Эта кампания является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения, который сохраняет украинские силы за счет более медленных темпов территориальных завоеваний, при постепенном истощении российской живой силы и техники", - отмечают в ISW.

Последние удары по российскому тылу

ВСУ утром 22 июля нанесли поражение по военным складам РФ и нефтебазе в Октябрьском в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма.

Как отмечала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, удары ВСУ приводят к снарядному голоду у оккпантов и уменьшают количество обстрелов на фронте.

Перед этим вследствие удара был поврежден Крымский мост.

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