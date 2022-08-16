По данным Свитана, взрывы прогремели на перевалочной базе оккупантов.

Российская армия после сегодняшних взрывов в районе крымского Джанкоя потеряла возможность развивать свои атаки на южном фронте в ближайшие полторы недели.

Такое мнение высказал "Апострофу" полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его данным, во вторник под удар попал не стационарный центр по расположению боеприпасов и их хранению, а перевалочная база.

"На этой перевалочной базе, естественно, они могли перегружаться или спускаться на землю либо на другие платформы для перегрузки военного имущества", - пояснил военный.

Свитан уточнил, какие именно последствия для оккупантов принесли сегодняшние "хлопки".

"В принципе, если хотя бы половина этого имущества сейчас в непригодном виде, то российские войска от Мелитополя до Херсона во всей херсонской группировке, потеряв эту военную технику, примерно на 1,5-2 недели потеряли наступательный потенциал. Если они и планировали какой-то "подарок" преподнести к 24 числу, к нашему празднику, то этот подарок под Джанкоем утилизировался", - резюмировал полковник.

Новые взрывы в Крыму: что известно

Сегодня утром оккупационные власти Крыма сообщили о пожаре на электростанции в Джанкойском районе. Однако, по словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, возгорание произошло в российской воинской части в Азовском. Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, уточнил о детонации склада боеприпасов оккупантов.

Позже кремлевские пропагандисты добавили, что вследствие происшествия повреждена также железная дорога.

The New York Times со ссылкой высокопоставленного чиновника из Украины пишет, что к взрывам в Джанкое причастно элитное украинское подразделение.

Взрывы были слышны и на авиабазе оккупантов в поселке Гвардейское (Симферопольский район). Очевидцы, пишет российский "КоммерсантЪ", видели поднимавшийся черный дым. В подробности случившегося издание не вдавалось.