Словацкая сторона не может в одностороннем порядке подарить Украине МиГи, отметил глава словацкого Минобороны.

Словакия готова обсуждать передачу Украине 11 многоцелевых истребителей МиГ-29 после того, как они будут сняты с эксплуатации, и вместо них воздушное пространство будут патрулировать Польша и Чехия.

Словакия недостаточно большая, чтобы в одностороннем порядке подарить Киеву МиГи, поэтому необходимы союзники и предложения насчет замены самолетов или предоставления денег, рассказал министр обороны страны Ярослав Надь на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает Sky News.

Словацкий министр добавил, что стоимость каждого МиГ-29 составляет около 35 млн евро.

Надь подчеркнул, что истребители должны снять с эксплуатации в конце августа, а с начала сентября воздушное пространство Словакии будут патрулировать союзники.

"Сразу же, когда мы их приземлим (истребители - Ред.), и чехи и поляки возьмут на себя охрану воздушного пространства, мы сможем обсудить будущее МиГ-29…", - заявил глава Минобороны Словакии.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России без объявления войны вторглись на украинскую территорию. Оккупанты также запускали по территории Украины разные ракеты, было много жертв и пострадавших. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за врагов погибли свыше 20 тысяч человек.

Украинские власти попросил союзников помочь закрыть наше небо, в том числе предоставить истребители.

В мае СМИ выяснили, что Польша передала Украине почти все запчасти и боекомплект для советских МиГ-29.

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