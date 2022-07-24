В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о существующей договоренности с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц HIMARS и MLRS.

Об этом он написал в Telegram.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

"После встречи с президентом, командой Офиса и правительства председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единиц и большом количестве боеприпасов к ним. Именно логистика доставки ракет для РСЗО сейчас является ключевым вопросом и меня здесь хорошо поймут военные", - отметил Ермак.

Он уверяет, что эта логистика есть и будет системной для обеспечения стабильной и эффективной работы РСЗО на разных участках фронта.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Ермак заявил, что Украине как можно быстрее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня - таких, как американские HIMARS.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что для эффективной контратаки и перелома в войне ВСУ необходимо не менее 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS и M270.

Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявили намерение передать еще 4 таких системы. Ранее уже сообщалось, что в целом США и союзники обязались передать ВСУ более 20 таких систем.

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