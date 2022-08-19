Боевик заявил, что украинский лидер наперекор российской пропаганде не соответствует образу клоуна.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин неожиданно расхвалил президента Украины Владимира Зеленского и "проехался" по Кремлю. Боевик пришел к выводу, что образ клоуна противоречит реальным действиям украинского лидера, зато идеально характеризует россиян.

Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.

Гиркин отметил, что Зеленского называют "клоуном", ведь он много лет был профессиональным комиком. Однако война четко продемонстрировала, что этот образ абсолютно фейковый.

"Вот, наступила война. Господин Зеленский: никуда не убежал, не спрятался в бункер; объявил, запустил и провел общую мобилизацию; достиг массированных поставок оружия от НАТО; "вокруг пальца обвел" кремлевских партнеров из "деэскалацией"; твердо и уверенно объявил о целях войны и так же твердо - даже об условиях переговоров о перемирии", - констатировал Гиркин.

При этом он отмечает, что в Кремле не могут сделать ничего из этого перечня.

"А у нас? А у нас в конце 6-го месяца войны (не говоря уже о 8 предыдущих годах) раззолоченные петухи по-прежнему играют в танковые биатлоны и проводят фестивали военных оркестров. Вот и возникает вопрос: "А кто здесь клоун?", - возмущенно добавил Гиркин.

Как сообщал УНИАН, ранее террорист Игорь Стрелков-Гиркин разозлился из-за серии мощных взрывов на территории оккупированного Крыма. По его прогнозам, в Минобороны РФ обязательно придумают нелепые оправдания.

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