Ожидается, что русские усилят удары по критической инфраструктуре Украины.

Из-за угроз усиления ударов россиян по объектам критической инфраструктуры Киев запросил у США дополнительных системы ПВО.

Об этом пишет Politico.

Зеленский считает, что военные поражения на поле боя побудят Путина усилить удары по гражданским объектам зимой.

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"Украине удалось предотвратить большинство российских атак, но мы можем ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели", - заявил в бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По словам Расмуссена, одним из средств, которые могут быть доставлены в Украину относительно быстро и в большом количестве, являются танки "Леопард" немецкого производства, хотя Берлин по-прежнему отказывается их поставлять, ссылаясь на отсутствие тяжелой бронетехники, предоставленной другими крупными державами.

Журналисты отмечают, что уже к ноябрю Украина должна получить две ЗРК Raytheon, которые смогут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. Кроме того, Киев ждет отправку NASAMS. Но украинские власти опасаются, что этого будет недостаточно.

Удары по украинским городам зимой: что говорят военные

Россия начала активно обстреливать объекты критической инфраструктуры Украины еще с прошлого месяца, когда армию Путина заставили оставить большую часть оккупированных районов Харьковской области. Тогда ударам подверглась ТЭЦ-5 области.

Вместе с тем последнее время участились удары врага с помощью иранских дронов. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан, для атак по критической инфраструктуре зимой, считает представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

С таким развитием событий согласны и западные партнеры.

Военная помощь США - что известно

В объявленный во вторник пакет военной помощи администрации Байдена на сумму 625 миллионов долларов не были включены новые средства противовоздушной обороны. Вместо этого Вашингтон сосредоточился отправке высокоточных артиллерийских и ракетных систем и боеприпасов.

Администрация Байдена намеренно вооружает Украину, отправляя артиллерию и боеприпасы для немедленного боя, а также заключая контракты с оборонной промышленностью на поставку такого оружия, как NASAMS. Это двуединая стратегия, которая, по словам официальных лиц, удовлетворяет насущные потребности Киева и обеспечивает постоянный поток вооружений в ближайшие годы.

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