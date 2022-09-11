Вечером воскресенья, 11 сентября, российские оккупанты нанесли удар по ТЭЦ в Харькове - одной из крупнейших в Украине.
Об этом сообщил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.
"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Такой трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", – подчеркнул он.
Эта ТЭЦ является второй (после Киевской ТЭЦ-5) по установленной электрической мощности ТЭЦ в Украине. Она расположена вблизи села Подворки Дергачевского района.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшние обстрелы, подчеркнул, что россияне остаются террористами.
"Полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, только цель оставить людей без света и тепла", – написал он в Twitter.
Как писал УНИАН, вечером в воскресенье, 11 сентября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После сообщений о взрывах в нескольких областях нет света или наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко ранее сообщил, что россияне ударили по энергетической инфраструктуре.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что был удар по инфраструктурному объекту Харькова.