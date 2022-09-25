Однако украинский президент подчеркнул, что этих систем не хватит, что обезопасить всю гражданскую инфраструктуру.

Украина получила американские системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом в интервью CBS сообщил президент Владимир Зеленский.

"Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО. Я хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс за положительное решение, которое уже одобрено. Мы получили NASAMS", - заявил Зеленский. Видео дня

Однако украинский президент подчеркнул, что количества этих систем не хватит, что обезопасить от ударов россиян гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, университеты и дома самих украинцев.

"Нам необходима безопасность, чтобы привлечь наших украинцев вернуться домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут здесь работать и платить налоги, тогда у нас не будет дефицита в 5 миллиардов долларов в нашем бюджете. Это будет позитивом для всех", - пояснил глава государства.

Как известно, во второй половине августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят комплексы NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее высказывалось, мнение, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним смогут прикрыть максимум два объекта.

На днях, 13 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от западных партнеров Украина ожидает не только NASAMS, но и немецкие системы IRIS-T.

Ракетные системы NASAMS: характеристика норвежских средств ПВО

NASAMS – это не специализированный противоракетный комплекс, а именно средство противовоздушной обороны. То есть его возможности уничтожения именно ракет – ограничены. Более того, они зависят от версии используемых им ракет.

При использовании ракет AIM-120С AMRAAM дальность уничтожения целей составляет по разным источникам 15-30 км и 10-15 км по высоте. Наиболее вероятны данные относительно возможностей ракеты AIM-120С-5 уничтожать цели на дальности до 25 км, а в версии С-8 до 30+ км, в то же время вопрос высотности уничтожения целей остается дискуссионным. В версии AMRAAM ER, соответственно, до 40 км и около 20 км.

Важным фактором для перехвата ракетных целей является скорость полета ракеты-перехватчика. Для AIM-120 она составляет около 4 Маха (около 4900 км/ч), но публичных данных по максимальной скорости при пуске с земли – нет.

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