ВСУ нуждаются в вооружении с большим радиусом действия.

Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки поставки новых ракет с дальностью полета выше 100 километров.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", – заявила она. Видео дня

Маркарова также ответила на вопрос, будут ли США контролировать выбор целей в случае поставок дальнобойных ракет. Она заявила следующее:

"Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайн. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недопонимание".

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Украина неоднократно обращалась к западным партнерам с просьбой предоставить дальнобойные ракеты, такие как ATACMS с дальностью полета в 300 километров.

Недавно сообщалось, что США не склонны пока поставлять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты.

В Пентагоне, отвечая на вопрос о поставках ATACMS, заявили, что Штаты поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя.

Также стало известно, что Украина запросила ракеты ATACMS с условием, что будет согласовывать удары с США.

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