В него войдут артиллерия и бронетехника.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи для нашего государства. Он включает высокомобильные реактивные ракетные системы HIMARS.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Белого дома.

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов, который включает дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику", — сказано в официальном сообщении.

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Пресс-служба Белого дома также отметила, что Байден пообещал пресекать любые попытки стран, физических или юридических лиц помогать России в ее вооруженной агрессии. А еще президент США поприветствовал экспорт украинского зерна на мировые рынки.

Новая помощь Украине от Соединенных Штатов: основные подробности

Сенат США 2 октября утвердил выделение Украине $350 миллиардов на послевоенное восстановление. Глава республиканской партии по 45 избирательному округу Нью-Йорка Борис Пинкус подчеркнул, что "это только начало".

По данным Bloomberg, Штаты готовы ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда для дофинансирования бюджета до конца войны.

Наша страна запросила у США ракеты ATACMS с условием, что будет согласовывать их применение по целям. Такой информацией поделился портал CNN.

Журналисты Reuters выяснили, что в сегодняшний пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS.

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