В Офисе президента предлагают исходить из осторожного комментарийного формата относительно любых наших военных действий.

В Офисе президента призывают тщательно проверять информацию о ходе боевых действий на южном направлении, а также воздержаться от распространения инсайдов и субъективных мнений.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю исходить из осторожного комментарийного формата относительно любых наших военных действий. Поэтому пользуясь случаем, еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций до официальных заявлений представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – до официальных заявлений не надо работы суперсенсационных заявлений", - заявил Подоляк.

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Он также попросил журналистов сегодня и в последующие дни особенно тщательно проверять источники информации и экспертизу конкретных спикеров по теме.

"Желание продемонстрировать свою "осведомленность", отношение к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" – естественное для любого информационного пространства. Но война - это не "контент". Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения к украинским защитникам. Безусловно, никаких сомнений, что наши "отработают" правильно, нет", - добавил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Пивдень" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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