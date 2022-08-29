Эксперт пояснил, что наши защитники уже прорвали первую линию обороны, осталось еще две.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что сейчас происходит на юге Украины. ВСУ пошли в атаку на Херсонщине, а оккупанты решили попросту бежать, у них мало возможностей для обороны.

Об этом Жданов рассказал в эфире FREEДОМ.

По мнению эксперта, на юге произошло то, что должно было произойти. Наши защитники добились снижения уровня боеспособности передовых частей РФ при помощи нарушения логистических схем. Теперь же рашистам пришлось решать, что делать дальше.

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"У них есть несколько вариантов. Либо они будут бежать, либо им нужно гибнуть под нашими снарядами или сдаваться в плен. Они выбрали вариант "бежать". Поэтому мы наблюдаем такие, дай бог, чтоб это было первым звоночком, события. И, кстати мы этот 109-ый полк бьем уже не в первый раз. Вместе с теми же десантниками, которые пытались... Это ж те же десантники, которые пытались наступать в направлении Николаева", - отметил Жданов, говоря о 109-м полке так называемой "ДНР", который покинул свои позиции, а также о десантниках РФ, которые были их поддержкой, однако бежали с поля боя.

Также военный эксперт пояснил, как РФ хочет защищаться от контрнаступления. Они готовились к этому заранее и выстроили несколько оборонительных линий.

"Насколько известно из открытых источников, линий обороны три. Они их начали строить и, если помните, они завозили бетонные изделия в виде ДОТов - долговременных огневых точек. Завозили туда колоннами лес. Насколько они сегодня укреплены - трудно сказать... Мы влияем на устойчивость обороны, главным образом, за счет разрушения логистики. Когда у солдата заканчиваются патроны, а у артиллерии заканчиваются снаряды или танки стоят в ожидании заправки, вот тогда, скорее всего, наши войска и предпринимают попытки наступательных действий. И эти попытки приводят к таким результатам. Если бы у них было чем воевать, я не думаю, что они бы так быстро побежали. Они же там держат оборону больше месяца", - рассказал Жданов.

Также военный эксперт прокомментировал "бавовну" в Бериславе, где располагалась база оккупантов. По мнению Жданова, сейчас это не самое главное.

"Самое главное - это сообщение, когда сегодня утром показали результаты работы нашей артиллерии по мостам. Вот это самое главное, при чем там последний удар по Антоновскому мосту зацепил баржи, которые они собирали... И сегодня, получается, что есть полная уверенность того, что остались у них только лодки и весла. И вот эти вот одиночные паромные переправы, которые они делают на основе понтонных блоков понтонного моста... Здесь, конечно, труднее бороться, но они не обеспечат жизнедеятельность группировки. Вот это самое главное - логистика сведена к минимуму для такой огромной группировки, которая сегодня заперта на правом берегу Днепра", - контрнаступление эксперт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что о ситуации на Херсонщине и том, как ВСУ проводят контрнаступление, можно узнать в прямой трансляции.

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