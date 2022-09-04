Советник руководителя ОП назвал это очередной пропагандой.

Фейк о химическом оружии в Украине - это очередная попытка россиян оправдать свои массовые военные преступления.

Об этом написал в Тwitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Новые фейки РФ для Женевы...", - отметил он. Видео дня

Советник руководителя ОП напомнил, что россияне уже распространяли фейки о "грязной ядерной бомбе", "боевых голубях" и "чудо-снарядах на ЗАЭС, разворачивающихся на 180 градусов".

"Новая серия - "химическое оружие Украины". Безусловно, все это - сугубо пропаганда, которой россияне хотят оправдать свои массовые военные преступления", - подчеркнул Подоляк.

Как известно, недавно на временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные попали в больницу с симптомами отравления. Впоследствии РФ начала распространять фейк о якобы применении Украиной химического оружия.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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