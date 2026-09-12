Рекорд за 9 лет: Россия резко нарастила количество ядерных боеголовок, - SIPRI

К началу 2026 года этот показатель достиг самого высокого уровня с 2017 года.

Россия продолжает наращивать количество развернутых ядерных боеголовок. Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) "Мировые ядерные силы" за 2026 год.

По оценкам аналитиков, по состоянию на январь 2026 года общий ядерный арсенал России составлял 5420 боеголовок. Из них 2604 находились в центральном хранилище, 1020 считались снятыми с вооружения, а 1796 были развернуты на носителях и готовы к применению.

Россия наращивает развернутый ядерный арсенал

Количество ядерных боеголовок, размещенных на носителях, в России растет четвертый год подряд. В 2022 году таких боезарядов было 1588, в 2023-м – 1674, в 2024-м – 1710, а в 2025 году – 1718.

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По сравнению с 2020 годом Москва увеличила количество развернутых боеголовок примерно на 14%. Это самый высокий показатель с 2017 года, когда на носителях находилось около 1950 российских ядерных боезарядов.

Для сравнения: Соединённые Штаты не изменили количество развернутых боеголовок – их около 1770. Франция и Великобритания имеют соответственно 280 и 120 таких боезарядов.

Китай также увеличивает развернутый арсенал: за год его количество выросло с 24 до 34 боеголовок. Всего Пекин, по оценке SIPRI, имеет около 620 ядерных боеголовок.

Что входит в ядерную триаду России

По оценке SIPRI, наземные силы России потенциально могут нести до 1092 ядерных боезарядов. Примерно 892 из них в настоящее время развернуты на межконтинентальных баллистических ракетах.

Российский военно-морской флот располагает 13 стратегическими атомными подводными лодками с потенциалом в 928 боеголовок. В то же время две подводные лодки находятся на комплексном ремонте, поэтому фактическое количество доступных флоту развернутых боезарядов оценивается в 704.

Еще около 586 боеголовок приходится на стратегические бомбардировщики.

В SIPRI отмечают, что в 2025 году российские Воздушно-космические силы понесли оперативные потери из-за ударов Сил обороны Украины по авиабазам. После этого российское командование рассредоточило часть стратегической авиации, в частности самолеты Ту-160М и Ту-95МС, на удаленных аэродромах.

Модернизация ядерных сил сталкивается с проблемами

Несмотря на наращивание развернутого арсенала, программа модернизации ядерных сил России сталкивается с задержками. Среди причин эксперты называют западные санкции, проблемы российской промышленности и приоритет производства обычных вооружений для войны против Украины.

В то же время Москва продолжает развертывать новые ракетные системы, в частности комплексы "Орешник", в том числе на территории Беларуси.

Отдельно в отчете обращают внимание на рост секретности вокруг ядерных арсеналов. Одним из факторов стало истечение в феврале 2026 года срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который не был продлен.

Эксперты SIPRI предупреждают, что тенденция к увеличению количества оперативных ядерных боеголовок может сохраниться и даже ускориться в ближайшие годы:

"Хотя общее мировое количество ядерных боеголовок продолжает уменьшаться по мере постепенного демонтажа списанного оружия, наблюдается ежегодное увеличение количества оперативных ядерных боеголовок. Эта тенденция, вероятно, сохранится и, возможно, ускорится в ближайшие годы".

Ядерные арсеналы – последние новости

Как сообщал УНИАН, Южная Корея оценивает, что Северная Корея обладает от 80 до 120 ядерных боеголовок, назвав цифру, которая значительно превышает недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Пхеньян имеет 57 единиц ядерного оружия.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак сообщил депутатам, что определить точную цифру сложно. Впоследствии он пояснил, что эта цифра основана на оценках частных исследовательских организаций, добавив, что вооруженные силы Южной Кореи не могут официально подтвердить эти данные.

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