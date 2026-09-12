'Исчезнет с карты мира': Медведев пригрозил уничтожить страну НАТО

Попавший в немилость политик заявил, что Россия якобы нанесет удар по Литве в случае появления на ее территории ядерного оружия.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вновь выступил с ядерными угрозами в адрес европейской страны. Он заявил, что Москва может нанести удар по Литве, если на ее территории будет размещено ядерное оружие.

Об этом Медведев заявил во время визита в Северо-Западный федеральный округ России, граничащий с Литвой. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.

Российский чиновник отреагировал на инициативу Вильнюса об отмене конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

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"Они зря это делают", – заявил Медведев.

Он также заявил, что в случае размещения ядерного оружия Россия якобы может прибегнуть к военному ответу:

"За них никто не заступится. Вот даже если там будет выжженное поле, никакие другие страны за них воевать не станут".

Медведев также усомнился в готовности стран НАТО применить статью 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону государств-членов Альянса.

"Литва исчезнет с карты мира", – пригрозил он.

Что предшествовало

Заявление Медведева прозвучало на фоне дискуссии в Литве о возможном размещении американского ядерного оружия. В июне министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что Вильнюс ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении ядерного оружия США на территории страны.

В начале июля Сейм Литвы начал процедуру отмены статьи 137 Конституции, запрещающей размещение на территории страны военных баз других государств и ядерного оружия.

9 сентября Комитет Сейма по вопросам права и правопорядка поддержал эту инициативу. Спикер литовского парламента Юозас Олекас заявил, что соответствующий запрет больше не соответствует современным геополитическим реалиям.

Вчера, 11 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также пригрозил Вильнюсу, заявив, что в случае размещения ядерного арсенала Литва якобы окажется под прицелом российского ядерного оружия.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что Москва якобы "никогда не угрожала" европейцам, назвав утверждения о российских угрозах вымыслом. В то же время он пригрозил Европе войной, если её войска окажутся в Украине.

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