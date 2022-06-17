Тела, находящиеся в могиле, запакованы в мешки.

В Лисичанске Луганской области обнаружена братская могила, в которой до сих пор хоронят мирных жителей, погибших от российской агрессии.

Снимок могилы опубликован The New York Times.

Как пишет издание, могила находится на окраине города. По предварительным оценкам в могиле могут находиться около 300 тел.

Тела, находящиеся в могиле, запакованы в мешки. Украинские военные объяснили, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут закопать могилу, поскольку вся техника направлена на сооружение окопов.

Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for soldiers.https://t.co/jy2Rhu0uq1 — The New York Times (@nytimes) June 17, 2022

Война в Украине и братские могилы:

15 мая стало известно о том, что оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах.

25 мая в Лисичанске была обнаружена братская могила, в которой были похоронены 150 человек.

26 мая 2022 года появилась информация, что манипулируя заявлениями об эпидемии оккупанты расширяли братские могилы в Мариуполе.

12 июня журналисты показали на видео огромную братскую могилу в Мариуполе.

По состоянию на 16 июня было установлено, что в братских могилах в Мариуполе похоронено около 20-22 тысяч человек.

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