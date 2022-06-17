Траншея c телами не зарыта / фото t.me / serhiy_hayday

В Лисичанске Луганской области обнаружена братская могила, в которой до сих пор хоронят мирных жителей, погибших от российской агрессии.

Снимок могилы опубликован The New York Times.

Как пишет издание, могила находится на окраине города. По предварительным оценкам в могиле могут находиться около 300 тел.

Тела, находящиеся в могиле, запакованы в мешки. Украинские военные объяснили, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут закопать могилу, поскольку вся техника направлена на сооружение окопов.

Война в Украине и братские могилы:

15 мая стало известно о том, что оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах.

25 мая в Лисичанске была обнаружена братская могила, в которой были похоронены 150 человек.

26 мая 2022 года появилась информация, что манипулируя заявлениями об эпидемии оккупанты расширяли братские могилы в Мариуполе.

12 июня журналисты показали на видео огромную братскую могилу в Мариуполе.

По состоянию на 16 июня было установлено, что в братских могилах в Мариуполе похоронено около 20-22 тысяч человек.

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