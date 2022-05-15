С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе.

Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах.

С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений", - рассказал он.

По словам советника мэра, кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища "Некрополь" в центральном районе Мариуполя.

Напомним, Kalush Orchestra обратились со сцены Евровидения с призывом помочь спасти защитников "Азовстали" и Мариуполя.

Вас также могут заинтересовать новости: