Сколько людей еще под завалами - неизвестно.

В братских могилах в Мариуполе похоронено около 20-22 тысяч человек.

Об этом во время всеукраинского телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На сегодня в братских могилах, по нашим подсчетам, уже похоронено около 20-22 тысяч человек. Сколько еще под завалами, неизвестно", - сказал Андрющенко.

Он также добавил, что никто из россиян "не заморачивается" искать сначала тела погибших и заниматься их вывозом.

"В основном просто все сгребают, вывозят на свалку. Будем откровенны, мы никогда не узнаем всех тех, кто был вывезен таким образом. И никогда мы их не найдем", - сказал Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что вся медицинская система оккупантов, которая работает в Мариуполе, за день обслуживает людей меньше, чем одно терапевтическое отделение обслуживало в довоенное состояние.

"Это все говорит о том, что медицинской системы просто нет. Лекарств нет, оборудования нет, то, что было, вывезено то в Донецк, то в Россию. Это больше фикция такая", - сказал Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты убили более 22 тысяч мариупольцев, что вдвое больше, чем убили фашисты за 2 года во время Второй мировой войны. По его словам, растет количество братских могил вокруг Мариуполя.

"Они разрушили на 50% наши многоэтажные дома, то есть превратили их в пепел. То есть они наделали больше бед, чем фашисты за 2 года оккупации. Напомню, что с 1941 по 1943 годы фашисты, Гитлер убили чуть более 10 тыс. населения", - сказал Бойченко.

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