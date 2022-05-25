В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены уже 150 человек. Захоронением людей сейчас вынуждены заниматься полицейские.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Сейчас полиция Луганской области подменяет много служб, в частности была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", - отметил Гайдай.
По его словам, после войны родственники могут осуществить перезахоронение.
"Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии предоставят возможность получить свидетельства о смерти", - отметил Гайдай.
Напомним, на Донбассе за сутки уничтожили 30 вражеских боевых бронемашин.