После войны родственники могут осуществить перезахоронение.

В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены уже 150 человек. Захоронением людей сейчас вынуждены заниматься полицейские.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Сейчас полиция Луганской области подменяет много служб, в частности была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", - отметил Гайдай.

По его словам, после войны родственники могут осуществить перезахоронение.

"Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии предоставят возможность получить свидетельства о смерти", - отметил Гайдай.

Напомним, на Донбассе за сутки уничтожили 30 вражеских боевых бронемашин.

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