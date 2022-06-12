Только на одной стороне кладбища журналисты насчитали более 3000 свежих могил.

Импровизированное кладбище в разрушенном Мариуполе, где похоронены тысячи, если не десятки тысяч людей, погибших в результате агрессии РФ против Украины, разрослось до ужасающих масштабов.

Накануне французское телевидение засняло место массового захоронения погибших с более чем 3000 свежих могил только на одной стороне кладбища. На большинстве захоронений вместо имен – номера, написанные фломастером.

Кто такие 768? 739? 442? 834? Как погибли эти жители Мариуполя? Будут ли они когда-то идентифицированы? Где их родственники? Выжили ли они? – спрашивают журналисты в описании под видео.

Журналисты также сообщили, что в другом районе на центральном кладбище Мариуполя были вырыты три братские могилы, одна из которых пустая.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

С начала полномасштабной российской агрессии в некогда цветущей "столице" Приазовья погибло по меньшей мерее 22 тыс. мирных жителей. Сегодня в оккупированном городе остаются "жить" около 100 тысяч гражданских.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней.

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