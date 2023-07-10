Предварительно, это была баллистическая ракета "Искандер".

Вследствие ночного ракетного удара по Николаеву был поврежден объект инфраструктуры, и по меньшей мере один человек получил ранения. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил глава Николаева Виталий Ким.

"Около часа ночи был один "прилет". Предварительно, это ракета "Искандер". В один из районов города, повреждена инфраструктура. Были привлечены пожарные, которые потушили этот пожар. По меньшей мере один человек ранен. На сейчас это вся информация. Мы даже не успели среагировать и включить тревогу, потому что мы не видели этой ракеты", - сказал он.

По словам Кима, в случае обстрелов баллистическими ракетами большую роль играет удача, однако николаевцы за период, когда город интенсивно обстреливали ракетами С-300, выработали у себя навыки, что делать во время воздушной тревоги.

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В то же время, он отметил, что в области все еще существуют проблемы с укрытиями, что выявила повторная масштабная проверка этого направления.

"Мы дорабатываем, но разоблачаем все новые (проблемы – УНИАН) и исправляем эту ситуацию... прежде всего, это связано с доступом к укрытиям. Мы проверили и сказали, что что-то работает. Затем повторно неожиданно делаем проверку. Мы не даем спуску этому, но проблемы остаются. Мы их сейчас решаем точечно в ручном режиме", - сказал он.

Ракетная атака на Николаев 10 июля - детали

Ночью, 10 июля, около 01: 00, оккупанты устроили ракетную атаку на Николаев, поразив объект инфраструктуры.

По итогам масштабной проверки состояния укрытий и хранилищ страны и доступа к ним Николаевщина была одним из худших регионов, в основном из-за плохих показателей именно у областном центров.

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