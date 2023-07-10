Для этого они использовали ракету "Искандер-М".

Ночью, 10 июля, около 01:00, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Николаевскую область, пострадал объект инфраструктуры.

"Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно, ракетой "Искандер-М". Подробная информация уточняется", - сообщает начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Кроме того, был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. В результате атаки никто не пострадал. В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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"Друзья, осматриваем район, который ночью попал под обстрел. Повреждений в жилых домах пока не обнаружили. В случае изменений - сообщу вам", - добавил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Ракетные удары по Украине

По данным Воздушных сил ВСУ, количество обстрелов россиянами украинских городов в июне почти не уменьшилась.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал что, РФ в месяц способна производить около 100 ракет разных типов. Это возможно благодаря тому, что Россия смогла обходить санкции и получать необходимые комплектующие.

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