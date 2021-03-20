Кремль возмущен, что бойцы "самостоятельно" решают, открывать ли огонь в ответ на обстрелы наемников России, когда это создает угрозы жизни.

Заместитель главы Администрации Путина Дмитрий Козак направил участникам "нормандских" переговоров письмо, в котором, в частности, говорится о запрете Вооруженным силам Украины открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Об этом пишет Российский Интерфакс.

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Письмо Козак отправил Франции, Германии и Украине. Согласовать и подписать условия России должны не позднее 22 марта.

Москва требует от Киева привести в соответствие июльское заявление Минобороны Украины к согласованным в том же месяце мерам по прекращению огня "без каких-либо исключений и интерпретаций".

Обязательства, среди прочего, предполагали открытие огня в ответ "только по приказу руководства Вооруженных сил Украины или боевиков после неудачной попытки использовать существующие механизмы реагирования на нарушения "тишины".

Москва жалуется, что в июне Минобороны позволило бойцам якобі самостоятельно принимать решение об открытии ответного огня в случае нарушения противником режима "тишины" или создания угрозы жизни.

Ситуация на Донбассе: подробности

Боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться приверженцем Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Яна Ставская