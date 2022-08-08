ЧВК "Вагнер" активно использует свежемобилизованных бойцов как с временно оккупированной территории, так из тюремных заведений.

Силы российских оккупантов истощены и сейчас они больше используют частные военные компании для ведения боевых действий.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Видим, что все же после многомесячного домогательства прорваться сначала возле Рубежного, Попасной и Золотого, и Северодонецка все же россияне истощились. Сейчас они больше используют частные военные компании. Ибо, во-первых, немного большая мотивация - за деньги, во-вторых, их не надо считать, как погибших, никто статистику не ведет", -подчеркнул Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что на Луганщине существует активное партизанское движение, которое уже заявило о себе на оккупированных территориях в различных акциях борьбы.

"Это и относительно мирные акции в виде листовок, размещаемых на столбах, или в машинах люди находят. Но есть и более мощные акции, к примеру, испортить специальный железнодорожный шкаф, который не позволяет нормально управлять железнодорожными путями. Это мы видим сейчас и в Сватово, и в Белокуракино, и в Беловодске – таковы проявления партизанского движения. Это движение есть, оно мощное, и оно помогает Вооруженным силам Украины", - подчеркнул Гайдай.

Ранее глава Луганской областной военной администрации заявил, что российская армия использует заключенных для выявления огневых позиций ВСУ.

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