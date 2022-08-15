По его данным, ВСУ удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей росСМИ.

В Попасной погибли "вагнеровцы", в Северодонецке сносят поврежденные дома, чтобы потом снимать картинку цветущего города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подтвердил, что ВСУ удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей росСМИ.

"На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК"Вагнер". Количество погибших уточняется", - отметил Гайдай.

Пр этом он сообщил, что в то же время на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта.

"Также выпущено семь ракет. В течение ночи семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Осуществлены четыре танковых наступления", - сообщил Гайдай.

Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ. Однако, восемь вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян украинские военные обезвредили.

Также Гайдай рассказал о жизни в захваченных городах Луганщины. По его данным, люди постепенно отчаиваются в оккупационной власти.

"Жители Северодонецка более месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования. Во многих многоэтажках города пробита крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели", - рассказал он.

Оккупационная власть Северодонецка вместо того, чтобы помочь людям, выполняет приказ в отношении обследования домов, которые непригодны для проживания.

"Уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу. И активно этим занимаются, вместо подготовки города к зиме. Для чего? Чтобы потом показывать политикам из рф картинку цветущего города. Поэтому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером журналист Денис Казанский заявил, что украинские военные точным ударом HIMARS уничтожили штаб российских наемников из частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" в оккупированной Попасной Луганской области.

Вас также могут заинтересовать новости: