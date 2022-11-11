В Генштабе сообщают, что наступательные действия на указанном направлении продолжаются.

Украинские защитники освободили 12 населенных пунктов на Херсонском направлении, наступательные действия продолжаются.

Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, Силы обороны продолжают освобождение украинских земель.

В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении, 9 ноября этого года, было освобождено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенка, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное.

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"Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому, по соображениям безопасности операции, официальное обнародование результатов будет впоследствии", - сообщили в Генштабе.

Контрнаступление ВСУ на юге

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

9 ноября, по информации главнокомандующего Генштаба ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники освободили 12 населенных пунктов.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

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