Инициатива на фронте находится в руках ВСУ. Украинские бойцы в процессе обеспечения большой победы в Херсонской области.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны, это будет не последняя победа бойцов ВСУ над российскими оккупантами.
"Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения большой победы в Херсоне. Прекращение огня предоставит Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается для восстановления российских сил. Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней", - заявли эксперты.
В ISW отметили, что за последние сутки ВСУ достигли успехов на северо-западе, западе и северо-востоке от Херсона, в отдельных районах продвинулись до 7 км. При этом российские оккупанты пока что организованно отходят, а украинские военные достигают успеха, не разбивая российские силы, как во время харьковского контрнаступления.
По мнению аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.
"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подытожили в Институте изучения войны.
Ситуация в Херсонской области - что известно
Командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что его бойцы уходят с правого берега Херсонской области. Таким образом, оккупанты уйдут и из Херсона.
В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что нет признаков того, что россияне без боя уйдут из Херсона.
При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за 9 ноября ВСУ на Херсонщине взяли под контроль 12 населенных пунктов.