Аналитики отмечают, что это будет далеко не последняя победа украинской армии.

Инициатива на фронте находится в руках ВСУ. Украинские бойцы в процессе обеспечения большой победы в Херсонской области.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, это будет не последняя победа бойцов ВСУ над российскими оккупантами.

"Украина владеет инициативой и находится в процессе обеспечения большой победы в Херсоне. Прекращение огня предоставит Кремлю паузу, в которой он отчаянно нуждается для восстановления российских сил. Большая украинская победа, которая продолжается в Херсонской области, не будет последней", - заявли эксперты.

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В ISW отметили, что за последние сутки ВСУ достигли успехов на северо-западе, западе и северо-востоке от Херсона, в отдельных районах продвинулись до 7 км. При этом российские оккупанты пока что организованно отходят, а украинские военные достигают успеха, не разбивая российские силы, как во время харьковского контрнаступления.

По мнению аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область до реки Днепр в ближайшие дни или недели.

"Вывод российских войск займет определенное время, и бои будут продолжаться по всей Херсонской области, поскольку украинские войска продвигаются вперед и сталкиваются с заранее подготовленными российскими оборонительными линиями, особенно вокруг города Херсона", - подытожили в Институте изучения войны.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин заявил, что его бойцы уходят с правого берега Херсонской области. Таким образом, оккупанты уйдут и из Херсона.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что нет признаков того, что россияне без боя уйдут из Херсона.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за 9 ноября ВСУ на Херсонщине взяли под контроль 12 населенных пунктов.

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