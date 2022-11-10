Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится минимум неделя для того, чтобы вывести оккупационные войска из Херсона.
Такое мнение глава украинского министерства высказал в комментарии Reuters. Он также отметил, что предугадать действия Российской Федерации сложно.
"Не так просто вывести эти войска из Херсона за один или два дня. Как минимум, это займет одну неделю", – считает Резников.
По словам министра обороны, в Херсонской области Россия держит примерно 40 тысяч военнослужащих. Оккупационные войска все еще находятся в Херсоне и пригороде, а также на правом берегу Днепра.
В то же время Резников назвал нелепой идею, что во время отступления россияне взорвут Каховскую ГЭС. Он подчеркнул, что подрыв дамбы приведет к затоплению территорий, контролируемых россиянами, а также перекроет доступ к пресной воде в оккупированном Крыму.
Освобождение Херсонщины: что известно
Украинские военные продолжают продвигаться на юге Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что на южном направлении от российских оккупантов уже освободили 41 населенный пункт.
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что во время отступления из Херсона российские оккупанты будут пытаться убить максимальное количество украинских военных. Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины просто так не бросятся в город, этот процесс может занять до двух недель.
В то же время местные СМИ сообщают о том, что в Херсоне оккупанты перед отступлением уничтожают город. Россияне взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.