По словам министра обороны, в Херсонской области Россия держит примерно 40 тысяч военнослужащих.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России понадобится минимум неделя для того, чтобы вывести оккупационные войска из Херсона.

Такое мнение глава украинского министерства высказал в комментарии Reuters. Он также отметил, что предугадать действия Российской Федерации сложно.

"Не так просто вывести эти войска из Херсона за один или два дня. Как минимум, это займет одну неделю", – считает Резников.

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По словам министра обороны, в Херсонской области Россия держит примерно 40 тысяч военнослужащих. Оккупационные войска все еще находятся в Херсоне и пригороде, а также на правом берегу Днепра.

В то же время Резников назвал нелепой идею, что во время отступления россияне взорвут Каховскую ГЭС. Он подчеркнул, что подрыв дамбы приведет к затоплению территорий, контролируемых россиянами, а также перекроет доступ к пресной воде в оккупированном Крыму.

Освобождение Херсонщины: что известно

Украинские военные продолжают продвигаться на юге Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что на южном направлении от российских оккупантов уже освободили 41 населенный пункт.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что во время отступления из Херсона российские оккупанты будут пытаться убить максимальное количество украинских военных. Он добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины просто так не бросятся в город, этот процесс может занять до двух недель.

В то же время местные СМИ сообщают о том, что в Херсоне оккупанты перед отступлением уничтожают город. Россияне взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

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