Заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси раскритиковал нынешний формат работы ТКГ по видеосвязи.

Беларусь не намерена нападать на Украину и готова в дальнейшем предоставлять площадку для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков в эфире одного из телеканалов, пишет "Интерфакс-Запад".

В Беларуси, по его словам, не видят альтернативы Минским соглашениям.

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"Мы по-прежнему готовы предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы, потому что … видеоформат этот превращается в какое-то практически бесполезное телевизионное представление", - сказал Арчаков, добавив о приверженности к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Он также обратился к официальному Киеву, прокомментировав информацию о возможной агрессии РФ против Украины с белорусского направления.

"Пользуясь случаем, я хотел бы выразить такое мнение, что украинская сторона могла бы себя вести в нашем отношении и покорректнее. Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться... Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько не компетентны, чтобы не отличить шум лесовоза с движением колонны бронетанковой техники", - добавил Арчаков.

По его словам, Беларусь, несмотря ни на что "готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации".

Что этому предшествовало

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что местом проведения переговоров ТКГ по Донбассу должна быть нейтральная и демократическая страна, к примеру, Польша. "Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - сказал Кравчук.

На это заявление резко отреагировали в МИД Беларуси.

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Автор: Юрий Годован