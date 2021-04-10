Так Макей отреагировал на слова Кравчука о возможном переносе переговоров ТКГ в Польшу.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отреагировал на слова главы украинской делегации на переговорах ТКГ о возможном переносе минских переговоров в Польшу.

В эфире канала "Беларусь 1" Макей заявил, что Украина якобы не хочет выполнять Минские соглашения.

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"Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления (Кравчука, - УНИАН) говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. Неважно где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят – главное, чтобы был достигнут конкретный результат. А именно – остановлены боевые действия на востоке Украины", - заявил он.

Предложение Кравчука Макей назвал смехотворным, поставив под сомнение нейтральность Польши.

"Я не знаю откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать", - заявил белорусский министр.

Что сказал Кравчук

Ранее Кравчук заявил, что местом проведения переговоров ТКГ по Донбассу должна быть нейтральная и демократическая страна, к примеру, Польша. "Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - сказал Кравчук.

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Автор: Юрий Годован