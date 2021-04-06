По мнению Кравчука, Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу.

Местом проведения переговоров ТКГ по Донбассу должна быть нейтральная и демократическая страна, к примеру, Польша.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала Украина 24 во вторник, 6 апреля.

"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - сказал Кравчук.

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При этом, по его мнению, Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу.

"Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", - резюмировал глава делегации.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

Вечером, 31 марта, украинская делегация в ТКГ по результатам заседания проинформировала, что Россия отвергла все просьбы прекратить огонь на фронте.

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Автор: Денис Прядко