Тогда же в оккупированном Донецке пройдет "Всероссийский" съезд "Защитников Отечества".

Путинская партия "Единая Россия" проведет слет своих сторонников в оккупированном российскими наемниками Донецке накануне парламентских выборов в РФ.

Об этом сообщает издание Новости Донбасса.

На мероприятии планируют представить "Народную программу", с которой "Единая Россия" примет участие в выборах в Госдуму РФ.

На слет прибудут главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, секретарь генсовета "Единой России" и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак, депутаты "ЕР" и представители местных организаций.

Читайте такжеОккупанты оставили Донецк транспорта по вечерам и сами признали это (видео)Тогда же в оккупированном Донецке пройдет "Всероссийский" съезд "защитников Отечества".

Выборы в Госдуму РФ и реакция Украины

Накануне ЦИК РФ одобрила привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразило решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Монопольное положение на агитацию в ОРДЛО имеет только одна партия – политическая сила Владимира Путина "Единая Россия".

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Яна Ставская