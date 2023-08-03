На Херсонском направлении отменено более четырех десятков захватчиков.

Как сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили пять крупнокалиберных пушек, миномет, лодку, станцию радиоэлектронной борьбы. Также украинские защитники утилизировали два ударных и разведывательный дроны противника, семь единиц авто-бронетехники и три российских пункта - полевой боеснабжения, управление беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный.

"Отминусован 41 оккупант", - добавили в "Юге".

Отмечается, что со вчерашнего дня группировка РФ в Черном море остается развернутой в количестве 17 кораблей, среди которых два ракетоносители – надводный и подводный. Общий залп "калибров" может достигать 12 ракет.

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"На фоне активности вражеской авиации и выдержанной паузы в атаках, уровень ракетной угрозы остается очень высоким", - отмечают в командовании.

По данным Назарова, в течение суток акваторию Днепро-Бугского лимана враг простреливал трижды, методично обозначая свой контроль над морскими транспортными путями в регионе.

Также враг продолжает применять тактическую авиацию со сбросом управляемых авиабомб. За последние сутки трижды противник атаковал Бериславское и Херсонское направление. При этом основными направлениями атак оставались населенные пункты правобережной Херсонщины. В частности сам Херсон обстрелян 5 раз, ночью повреждена областная библиотека и здание дипломатического учреждения.

Также Назаров напомнил, что сегодня утром в результате артиллерийского обстрела в городе пострадало по меньшей мере три пассажира троллейбуса и четыре спасателя, которые тушили пожар, возникший от предыдущего обстрела.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, одно из подразделений бригады оперативного назначения Нацгвардии продвинулся более чем на 600 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже. Также стало известно, что на Марьинском и Бердянском направлениях нацгвардейцы удерживают оборону.

ВСУ отбили контратаки российских оккупантов на южном фронте. Также Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

Общие боевые потери России в Украине уже ориентировочно составили около 247 850 человек личного состава.

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