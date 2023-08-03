Враг несет значительные потери, осуществляет перемещение подразделений, применяет резервы.

ВСУ отбили контратаки российских оккупантов на южном фронте. Также Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, передает Military Media Center. По его словам, противник "предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное-Благодатное и западнее Старомайорского".

"Враг несет значительные потери, осуществляет перемещение подразделений, применяет резервы", - раскрыл детали военный.

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Что касается ситуации в районе Бахмута, Ковальчук сообщил, что россияне предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки.

"Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск также на Купянском и Лиманском направлениях", - отметил он.

Ситуация в Бахмуте

В Бахмуте идут ожесточенные бои, однако нашим военным удается постепенно выдавливать россиян из города. Так, по данным Института по изучению войны, ВСУ продолжили наступательные действия возле Бахмута и продвинулись в этом районе. А вот оккупанты, хоть и пытаются атаковать, у них все равно ничего не получается и продвигаться они не в состоянии.

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