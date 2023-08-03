В частности, за сутки ВСУ уничтожили два средства ПВО, 26 артиллерийских систем и 35 БПЛА оккупантов.

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 620 российских оккупантов в Украине, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России в Украине 24 февраля 2022 года уже ориентировочно составили около 247850 человек личного состава.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине не меньше:

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танков - 4224 (+7 за минувшие сутки),

боевых бронированных машин - 8234 (+21) ,

артиллерийских систем - 4892 (+26),

РСЗО - 704 (+4),

средства ПВО - 465 (+2),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4077 (+35),

автомобильной техники и автоцистерн - 7372 (+23),

специальная техника - 721 (+3).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожено: самолетов - 315, крылатые ракеты - 1347, корабли /катера-18.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения на фронте.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области. Также оккупанты наступают в районе города Марьинка. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного.

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