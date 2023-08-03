Наступательные действия ВСУ среди прочего замедляет отрастание подлеска на юге Украины.
Об этом речь идет в свежем обзоре британской разведки. Аналитики разведки отметили, что в зоне боевых действий поля, которые ранее обрабатывались, с начала войны остаются незасеянными и в условиях теплого и влажного лета на них активно растут сорняки и кустарники.
В разведке пояснили, что такая ситуация играет на руку оккупантам поскольку помогает маскировать российские оборонительные позиции и затрудняет разминирование минных полей.
"Хотя подлесок может служить прикрытием для небольших скрытых пехотных атак, в конечном итоге это затрудняет продвижение вперед для обеих сторон", – говорится в обзоре.
Контрнаступление ВСУ
Контрнаступление началось летом, но через несколько недель его темп замедлился. Среди главных причин такой ситуации называют минные поля. По данным военных и экспертов, россияне заминировали каждый клочок украинской земли.
При этом украинские партнеры отметили, что контрнаступление ВСУ идет удачно и замечаний к нему ни у кого нет. Так, по данным Института изучения войны ВСУ все время продвигаются в районе Бахмута, отражают атаки оккупантов возле Авдеевки.