Воины закрепились на занятом рубеже.

Воины одного из подразделений бригады оперативного назначения Нацгвардии продвинулись на около 650 метров в глубь обороны противника, на полтора километра по фронту и закрепились на занятом рубеже.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на этом направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны.

На Марьинском и Бердянском направлениях определенные силы и средства Нацгвардии удерживают рубежи обороны, не давая противнику достичь положительного результата.

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В то же время на Купянском направлении силы и средства Нацгвардии надежно удерживают занимаемые рубежи, а подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки.

В приграничных районах Сумской области нацгвардейцы осуществляют мероприятия с целью заблаговременного разоблачения намерений вражеских ДРГ и недопущения их деятельности на нашей территории, а на Херсонском направлении - продолжают выполнять мероприятия по гуманитарному разминированию, стабилизационные действия и выполняют другие задачи для поддержки действий Сил обороны.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения. На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

В то же время оккупанты на Запорожском направлении сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. враг нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

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