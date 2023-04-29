Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на этих участках фронта.
Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные держат оборону.
Кроме того, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дубравы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадал целый ряд населенных пунктов.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел.
"На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - сообщили в Генштабе.
Там добавили, что на Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и шахтерскому Донецкой области.
Война в Украине: Новости
В Бахмуте продолжаются сверхтяжелые бои. Украинские военные защищают каждый сантиметр земли, несмотря на то что оккупанты бросили все силы на захват этого города.
А на Луганщине российские оккупанты в школе дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.