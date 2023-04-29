Там добавили, что на Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил, но нанес авиационные удары по Угледару.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на этих участках фронта.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там отметили, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где украинские военные держат оборону.

Кроме того, на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дубравы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

Видео дня

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток, противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадал целый ряд населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское, успеха не имел.

"На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

Там добавили, что на Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и шахтерскому Донецкой области.

Война в Украине: Новости

В Бахмуте продолжаются сверхтяжелые бои. Украинские военные защищают каждый сантиметр земли, несмотря на то что оккупанты бросили все силы на захват этого города.

А на Луганщине российские оккупанты в школе дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

Вас также могут заинтересовать новости: