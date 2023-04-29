Оккупационные власти в панике после взрывов в городе, поэтому "правоохранителей" обязали приезжать службу еще до завершения комендантского часа.

В Мелитополе началась паника после уничтожения 27 апреля полицейского-коллаборанта. Отныне они начинают работу на рассвете, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Теперь они всем своим полицейским, кто согласился сотрудничать, приказали приходить на работу на полпятого утра, чтобы они приезжали еще до завершения комендантского часа. Считают, что таким образом будет сложнее до них добраться тому сопротивлению, которое осталось во временно оккупированном Мелитополе. Уже четко видно, что у них паника и земля горит под ногами и они не знают, что делать", - рассказал Федоров.

Он добавил, что сейчас многие коллаборанты обращаются к украинским спецслужбам с предложением сотрудничать, чтобы как-то смягчить свою вину. "Радует тот факт, что многие из них сейчас выходят на связь с нашими спецслужбами, с нашими силовыми структурами, и готовы оказывать помощь и работать именно против врага во временной оккупации", - сказал Федоров.

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Также мэр Мелитополя рассказал подробности о вечернем взрыве 27 апреля, который был слышен жителям северных районов временно оккупированного города.

"Вчера произошло еще одно интересное событие во временно оккупированном Мелитополе, когда в 19:30 был взрыв возле одного из домов по ул. Гризодубовой. Там также проживала семья коллаборантов - Доломан. Это довольно известная семья коллаборантов в Мелитополе: она руководила городскими аптеками и с первых недель оккупации похитила бюджетные средства, а он сейчас пытается баллотироваться в какой-то местный совет от "Единой России". Знаковым является то, что они уже сбежали из Мелитополя, хотя вчера и не пострадали от взрыва. Четко поняли, что ни одно их коллаборционное действие не останется без внимания сопротивления во временно оккупированном Мелитополе", - подчеркнул Федоров.

Война в Украине - что происходит в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Мелитополе активно действуют силы сопротивления. Периодически появляются сообщения о подрывах коллаборантов, вражеской техники.

27 апреля в городе около четырех утра начали раздаваться автоматные очереди, а примерно в 05:20 по улице Героев Украины в одном из домов прогремел одиночный взрыв, который был довольно мощным. Федоров рассказал, что в доме жил один из коллаборантов, который работал в "правоохранительных структурах" - Александр Мищенко. До полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции.

Также, пострадал второй полицейский-коллаборант, который пошел на службу к российским оккупантам. Его зовут Юрий Акимов. У него зафиксированы значительные повреждения нижних конечностей.

После этого российские оккупанты задержали девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта. Уже к вечеру мэр Мелитополя сообщил, что в городе снова прогремел одиночный взрыв, который слышали жители северных районов города.

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